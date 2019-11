Al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi parteciperanno due nomi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare

Sarà il prossimo “Grande fratello vip” e “L’isola dei famosi” a stupire per i nomi che parteciperanno.

La prossima edizione sarà nel 2020 ma già i giochi sono praticamente fatti.

Per ora la conduzione pare che sarà affidata ad Alfonso Signorini che va a sostituire la moglie di Francesco Titti, Ilary Blasi ma anche Alessia Marcuzzi per l’isola dei famosi.

L’indiscrezione dei nomi invece, in queste ore sta girando su tanti siti e su tanti giornali che parla di “Rodolfo Salemi e Walter Zenga, il primo per il Grande Fratello VIP 2020, il secondo per L’Isola Dei Famosi”. Ribadiamo che, al momento si tratta di indiscrezioni e che non c’è nessuna notizia ufficiale al riguardo ma di solito, quando cominciano a girare delle voci dopo pochi giorni queste vengono confermate se non sono categoricamente smentite entro poche ore dai diretti interessati.

Sempre più vip hanno voglia di mettersi in gioco in questi reality e se fino a qualche tempo fa nessuno voleva partecipare tra la gente famosa ora pare facciano a gara perché la visibilità che da dopo è davvero tanta.