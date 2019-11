Un prete deve fare una telefonata ma sbaglia numero, quello che accade dopo è da pelle d’oca

Un prete, Padre Goyo Hildago, sacerdote cattolico di origini spagnole, che svolge il sacerdozio alla Chiesa di Santa Rosa da Lima, a Simi Valley, in California doveva fare una telefonata ad un suo parrocchiano ma ha composto un numero errato.

Non se ne è accorto perché è scattata la segreteria telefonica e allora lui ha lasciato un messaggio pensando di stare a lasciarlo, appunto, al suo parrocchiano.

Dopo il bip ha detto così: «Sono padre Goyo, mi hanno detto che hai bisogno di parlarmi, sono qui, richiama pure».

Qualche secondo dopo è squillato il telefono e padre Goyo ha risposo ma dall’atro capo della cornetta non c’era il parrocchiano ma un altro uomo che non aveva mai sentito prima gli ha detto così: «Era da un sacco di tempo che volevo parlare con un prete, ma non me la sentivo di farlo, come ha fatto lei a sapere che lo volevo fare?»

Padre Goyo ha raccontato quanto gli è accaduto sui social omettendo di dire cosa volesse dirgli l’uomo e in tanti hanno commentato quanto gli è accaduto, la maggior parte degli utenti ha interpretato quell’errore come un messaggio del Signore.