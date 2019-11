I problemi ai denti possono provocare problemi al cuore

Avere i denti sani, occuparsi della loro salute e, dunque fare una pulizia costante e quella dal dentista ogni sei mesi è importantissimo non solo per una corretta igiene orale e per avere un bel sorriso ma anche per evitare altri problemi, alcuni dei quali anche molto seri.

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) ha spiegato che la salute dei denti è correlata a quella del cuore.

Se fino a poco tempo fa pensavamo solo che fosse importante avere un bel sorriso e una bocca sana oggi sappiamo che al di là della piacevolezza di una dentatura perfetta e pulita, spesso merito degli apparecchi e di dentifrici e sbiancanti è fidametale che i dneti siano a posto per stare bene anche con il cuore e per tenere lontano altre patologie.

Sembra strano ma è così.

Infatti, la placca che provoca la parodontite può essere la causa dell’insorgenza del diabete o di altre malattie cardiovascolari.

In particolare, chi ha avuto problemi di parodontite rischia di avere l’infarto.

La parodontite, invece se è ancora in corso potrebbe causare l’ arterosclerosi.