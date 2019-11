Calciomercato Inter, la lista di Marotta è fatta, ci sono due nomi da urlo

Un calciomercato scoppiettante quello che sta cercando di preparare l’Inter per la prossima sessione di gennaio. I nerazzurri voglio cercare di colmare il gap con la rosa della Juventus e hanno bisogno di un grosso nome per l’attacco e uno per il centrocampo.

Il direttore generale dell’Inter è già da tempo in azione per un altro forte centravanti e sembra che in queste ore si possa cercare di osare con “Il Matador” Edison Cavani.

L’ago della bilancia per l’acquisto del forte attaccante uruguaiano potrebbe essere proprio Mauro Icardi ex centravanti dell’Inter ora in forza al Psg.

Proprio la presenza di Icardi e il sovraffollamento di prime donne nell’attacco del Paris Saint Germain potrebbe spingere Cavani verso l’Inter.

Più difficile sembra il nome che Antonio Conte vorrebbe a tutti i costi per rinforzare il centrocampo interista. Marotta si è rivolto al Barcellona e vorrebbe a tutti i costi il forte cileno Arturo Vidal.

Il giocatore ex Juventus non ha mai fatto mistero che un suo ritorno sarebbe gradito in Italia ma Marotta dovrà convincere la dirigenza blugrana che sembra restia a parlare di una possibile cessione dell’asso cileno.