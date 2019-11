Debora Caprioglio sconvolge tutti a “Domande al buio” su Rai1 , l’attrice rivela “Il mio matrimonio è finito”

La famosa attrice Debora Caprioglio è stata ospite delle “Domande al Buio” del programma Vieni da me andato in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo.

L’attrice ha parlato della sua vita privata e in particolare della sua vita sentimentale. Pur soffrendo la famosa attrice ha voluto rivelare che il suo matrimonio con Angelo Maresca è finito. I due si sarebbero lasciati da più di un anno.

Debora Caprioglio ha detto che: “Ho sposato mio marito che avevo 40 anni e sono molto felice di averlo fatto, perché sono stati anni meravigliosi. Ma attualmente non stiamo più insieme. Siamo ancora molto legati, ma le nostre strade si sono divise con molta tranquillità e serenità. Anche se è sempre un dolore e un fallimento, non è stata una chiusura, perché io e Angelo ci vorremmo sempre un gran bene e siamo come fratello e sorella”.

L’attrice ha voluto anche spiegare il perché della fine del suo matrimonio: “La decisione di separare le nostre strade non è avvenuta per motivi di tradimenti o motivi traumatici: abbiamo preso coscienza che un certo tipo di amore, quello che ci dovrebbe essere tra marito e moglie, era finito, mantenendo sempre però un grande affetto. E credo che questa cosa sia bellissima, perché dà un sapore meno amaro alla separazione. Inoltre c’è la consapevolezza che ci saremo sempre l’uno per l’altra”.