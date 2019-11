Sono marito e moglie per 25 anni, per tre anni sono divorziati e poi lui le chiede di sposarlo

Una storia d’amore forse complicata ma vera quella che stiamo per raccontare.

Una coppia americana, Jeffrey e Lorrie Agan,vivono a Bowling Green, nell’Ohio e per 25 lunghi anni sono marito e moglie.

In questi anni mettono al mondo 8 figli ma, appunto dopo 25 anni, divorziano perché non riescono più ad andare d’accordo.

Restano divorziati per tre anni e in questi anni lui, Jeffrey cambia un po’ vita, da fare il camionista diventa infermiere.

Si iscrive all’università e scrive poesie.

Lei, invece, Lorrie, si immerge nel mondo della meditazione e della natura e ritrova una dimensione di serenità che la fa stare molto bene.

Trascorsi due anni dal divorzio, però, i due anche se abbastanza cambiati, ricominciano a frequentarsi fino a che Jeffrey decide di chiedere alla ex moglie se lo vuole sposare. Il video di questa richiesta viene girato da uno degli otto figli.

Jeffrey scrive anche una poesia alla moglie dal titolo “L’amore si riaccende”,che recita così: “Il nostro amore era lì: non si è mai perduto / Anche se noi ci siamo sentiti persi / Il destino è intervenuto per me e per te / Il nostro amore si è infiammato di nuovo e si è riacceso / Ora ti chiedo di nuovo di diventare mia moglie”.

La coppia ha deciso di risposarsi e per farlo in grande ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe anche perché, la prima volta che si sono sposati, non avevano grandi disponibilità economiche

Grazie alla raccolta fondi hanno messo insieme 2.800 dollari.

Uno dei figli della coppia ha dichiarato così: “Piango ancora ogni volta che vedo il video … È una benedizione e significa tanto per la mia famiglia, che ha sofferto per anni di divisione. Ora siamo di nuovo una famiglia unita. Non potevo chiedere niente di meglio per Natale”.