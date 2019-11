Una multa può salvare la vita a un uomo, è successo in Italia a Arezzo

Un uomo di 90 anni di Arezzo è stato salvato per una multa. Il fatto è successo in Italia a Arezzo. I vigili urbani della città toscana si sono recati a casa dell’uomo per notificargli un verbale e lo hanno trovato disteso a terra in gravissime condizioni.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato dagli operatori del 118 al più vicino ospedale. Il 90enne vive in casa con una figlia che però non si era accorta del cattivo stato di salute del padre.

I medici hanno sottoposto l’uomo a tutti gli accertamenti del caso e poi hanno diffuso la notizie che l’uomo, anche se molto anziano, non rischia e presto potrà tornare a casa.

La figlia dell’uomo ha ringraziato i vigili per essere stati tempestivi nel fare intervenire il 118 e così, molto probabilmente, salvare la vita del padre.

Una multa quindi in questo caso ha salvato la vita di un uomo. Un caso, forse, più unico che raro.