Professore si vuole sposare in segreto con il suo compagno per non essere giudicato ma i suoi alunni gli organizzano una sorpresa che mette i brividi

Un professore di musica, Christopher Landis che insegnava presso la Hingham Middle School in Massachusetts amava moltissimo i suoi studenti ed era in pieno ricambiato.

Il professore aveva un compagno di cui non aveva mai parlato ai suoi alunni per non essere giudicato e per non destabilizzarli in alcun modo. A scuola veniva , però sempre a prenderlo il compagno e alla domanda da parte degli alunni di chi fosse lui rispondeva sempre “un amico”. I ragazzi avevano capito che si trattava del compagno ma avevano fatto finta di nulla per non mettere in difficoltà il loro professore. Un giorno il professore decise di sposarsi e organizzò il matrimonio in gran segreto affinchè nessuno dei suoi alunni lo potesse scoprire. Ma gli alunni che avevano intuito qualcosa si erano messi d’accordo con il compagno del loro professore per sapere ora, luogo e giorno della celebrazione. E così si erano esercitati per mesi con un coro e il giorno del matrimonio si erano presentati tutti vestiti elegantissimi e avevano cantato “All You Need Is Love”.

Il momento bellissimo, toccante ed emozionantissimo è stato ripreso con i telefonini e girato in rete dove è diventato in pochissimo tempo virale. Il professore, felicissimo era scoppiato a piangere.