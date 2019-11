Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci

La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci.

Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin durante il programma Verissimo: “In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità”.

Francesco Monte e Isabella De Candia si conoscono da sei mesi ma da due mesi hanno ufficializzato il loro amore e sono inseparabili.

Francesco Monte ha colto l’occasione dell’intervista da Verissimo per dire la sua sulla fine della storia con Giulia Salemi: “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.