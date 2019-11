Sta per pronunciare il si ma fa un gesto che lascia tutti gli invitati a bocca aperta

Una coppia, Aurora Garcia e Rafael Martinez avevano deciso di sposarsi dopo un po’ di anni di fidanzamento. Come accade spesso, era stata Aurora ad occuparsi un po’ di tutto e lui l’aveva sostenuta in ogni sua scelta. Alla fine il matrimonio era stato tutto organizzato ed era pronto ogni dettaglio. Qualche giorno prima, però, Aurora, che già d tempo sospettava che il fidanzato non fosse fedele, ha deciso che prima di sposarlo doveva avere la certezza della sua fedeltà. Ha ingaggiato un investigatore privato che le ha confermato i suoi sospetti: Rafel la tradiva. Quando Aurora ha visto anche con chi lo sconforto è stato totale: la sua miglior amica.

A quel punto ha deciso che doveva continuare lei la messa in scena che aveva cominciato lui e si è presentata in Chiesta come se nulla fosse. Quando è arrivato il momento di scambiare le promesse, però, ha chiesto qualche minuto di attenzione e ha distribuito a tutti gli invitati un pacchetto. Dentro c’erano le foto che dimostravano il gradimento del suo fidanzato.

A quel punto Aurora ha ringraziato tutti gli invitati, ha restituito loro i regali di nozze ricevuti e ha deciso di tenere per se solo il viaggio di nozze ma è partita da sola.