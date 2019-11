Tre bambine gemelle vanno a scuola ma non riescono a interagire con i loro compagni e poi i maestri capiscono il terribile motivo

Tre bambine gemelle di sei anni, Haley, Kassidy e Sierra hanno iniziato a frequentare la scuola Valley High School di Las Vegas ma non riuscivano ad interagire in alcun modo con gli altri bambini né con i maestri. Le bambine stavano sempre in disparte per i fatti loro e non si avvicinavano a nessuno. Poi, pano piano frequentando la scuola e con l’aiuto degli insegnanti hanno iniziato ad aprirsi e a raccontare qualcosa del loro passato che ha giustificato in pieno il loro atteggiamento di chiusura. Infatti, le bambine hanno raccontato che la mamma era morta e il padre non si prendeva affatto cura di loro, anzi le lasciava da sole anche giorni interi anche senza cibi e senza vestiti.

Poi il padre è stato arrestato e le bambine sono state affidate alla nonna ma la loro situazione non è affatto migliorata, anzi la nonna le lasciava completamente da sole.

Le insegnati hanno deciso di inserirle in un programma specifico per bambini che vengono da situazioni difficili, il GEAR UP e da allora la loro situazione è andata meglio e gradualmente hanno iniziato a riprendersi fono ad arrivare a frequentare con profitto l’università.