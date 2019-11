Bambina va a scuola vestita in un modo ma le insegnanti le cambiano vestito

Questa vicenda è accaduta nel Minnesota dove una bambina aveva chiesto alla mamma il permesso di indossare a scuola un vestitino che le aveva regalato la nonna a cui lei teneva molto.

La bambina, che aveva solo cinque anni già ci teneva a vestire in un certo modo.

La piccola, infatti, sceglieva da sola i vestiti con cui andare a scuola e la mamma, conoscendo quanto la bambina ci tenesse, la lasciava fare. Il giorno, però che ha chiesto di indossare il vestitino che le aveva regalato la nonna a cui le teneva tanto e che le piaceva in un modo particolare, è tornata a casa vestita in tutt’altro modo piangendo e disperandosi. La mamma le ha chiesto cosa fosse accaduto e lei ha risposto che le insegnanti avevano voluto che lei cambiasse abito e così le avevano messo una maglietta rosa e un pantalone. La mamma, fuori di sè dalla rabbia, era andata a scuola per chiedere spiegazione e lì le avevano detto che quel vestitino era troppo appariscente e non adatto ad un ambiente scolastico.