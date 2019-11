Giovane mamma allatta il suo bambino in un ristorante le si avvicina una donna e la mamma rimane di sasso alle sue parole

Una neo mamma, Briar McQueen aveva deciso di fare colazione furi casa per distrarsi un po’ ma, dopo aver ordinato, il suo bambino aveva iniziato a piangere.

Allora la mamma per calmarlo lo aveva attaccato al seno e il bambino stava bevendo tranquillamente.

Ma allattando, non riusciva a pranzare e così aveva lasciato stare il suo pranzo nell’attesa di finire di allattare. La mamma , mentre allattava, si guardava attorno temendo che a qualcuno potesse dare fastidio che lei allattasse in un locale pubblico. Ad un certo punto le si è avvicinata una donna anziana e la mamma ha immaginato che le si avvicinasse per rimproverarla di allattare in pubblico e per chiederle di uscire fuori dal locale. La neo mamma ha raccontato così sui social: “Voglio condividere con voi questo episodio molto dolce che mi è capitato questa mattina. Oggi è stato il primo giorno che ho deciso di uscire a fare colazione con mio figlio di 8 settimane, da sola. Mi era appena arrivata la mia colazione preferita, quando Jaxon ha iniziato a piangere perché aveva fame, così io l’ho allattato…”.

E poi prosegue: “Dopo qualche minuto, un’anziana signora mi si è avvicinata. Ero spaventata, ho pensato che mi avrebbe detto di andare ad allattare da un’altra parte, poi mi si è seduta accanto ed ha iniziato a tagliare il cibo che avevo nel piatto, dicendomi ‘sei una brava mamma, non possiamo permettere che la colazione si freddi’. Non sono riuscita a trattenermi, quel gesto mi ha commosso, forse sono ancora gli ormoni ma mi sono messa a piangere: avevo incontrato la signora più dolce del mondo!”.