Sanremo 2020, Amadeus punta tutto sull’esplosiva Diletta Leotta e su Monica Bellucci

Sembra che Amadeus voglia per il suo Sanremo sbalordire tutti. Il direttore artistico della kermesse musicale più amata dagli italiani ha intenzione di proporre due conduttori e due conduttrici.

Amadeus sta puntando tutto su due donne bellissime. La prima è Diletta Leotta, la presentatrice di DAZN è molto amata dal pubblico giovanile.

Seguitissima sui social è molto richiesta. E’ stata già la conduttrice a Miss Italia, è apparsa in un videoclip di Rovazzi e ha lavorato per Sky e ora per Dazn.

Diletta Leotta è senza dubbio la prima scelta di Amadeus per il suo Sanremo.

Amadeus voleva a suo fianco Tiziano Ferro che però ha gentilmente rifiutato l’invito anche se in una delle serate sarà l’ospite.

Per l’altra donna il nome che si fa sempre più insistentemente è quello di Monica Bellucci. Le trattative sono in corso ma sembra che al momento non sia ancora arrivata la decisione conclusiva della bellissima attrice italiana.

Per quanto riguarda i cantanti Amadeus è sotto pressione. Non ha ancora deciso su Al Bano e su Gabbani che vuole vincere il suo secondo Sanremo.

Sarebbero per chiudere anche quattro cantanti della Sony Pelù, Fragola, Masini e Renga.

Fino al giorno della Befana Amadeus dovrà sciogliere tutti i dubbi. Il 6 gennaio infatti il direttore artistico di Sanremo 2020 dovrà elencare il nome dei cantanti che parteciperanno alla gara e forse dirà anche quali saranno le conduttrici di Sanremo.