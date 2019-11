Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi? Un post di galeotto della showgirl accende il gossip

La lontananza può provocare effetti negativi in amore. Sembra che stia succedendo anche a una coppia che da sempre è sembrata molto affiatata.

Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo diversi giornali argentini, sono in crisi. Lei è sempre più impegnata con il suo lavoro, lui è spesso lontano da casa, gioca nel Paris Saint Germain a Parigi.

Wanda Nara si è stabilita a Milano dove lavora. Ha avuto grosse opportunità in Mediaset e sembra che possa anche essere un’opinionista dell’Isola dei Famosi. Inoltre a Milano si sta occupando personalmente della ristrutturazione della sua nuova casa, un grandissimo attico panoramico dal quale si vede tutta la città di Milano.

Mauro Icardi è sempre più affascinato dall’avventura al Paris Saint Germain dove sta conquistando il posto da titolare a suon di goal.

Ma sembra che la lontananza stia creando una profonda crisi tra i due.

Un post galeotto di Wanda Nara ha acceso il gossip. La showgirl ha citato una canzone che in sostanza dice che non si muore per amore facendo comprendere che nel suo rapporto qualcosa non va per il verso giusto.

La frase di Wanda Nara ha incuriosito anche il sito più popolare in Argentina, il Clarin. Ora si aspetta che la coppia smentisca.