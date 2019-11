Una donna vede in un negozio di giocattoli un uomo con il carrello pienissimo e gli chiede come mai compra tanti giochi

Una donna, Erica era in un negozio di giocattoli e, mentre girava tra gli scaffali, è stata colpita da un uomo che stava riempiendo in modo esagerato il carrello.

Anche se si è resa conto che sarebbe dovuta essere discreta è stato più forte di lei e gli ha chiesto come mai riempiva il carrello con così tanti giocattoli che quasi non stavano tutti. E’ la stessa donna che ha voluto far conoscere a quante più persone possibili la risposta che gli ha dato quell’uomo e, per questo, ha scritto ciò che le era accaduto sui social:

“Ero a Walmart stasera e ho visto quest’uomo con un carrello pieno di animali imbalsamati. Quando gli ho chiesto perché, il mio cuore si è riempito di gioia e tenerezza. Mi ha detto che ogni anno si veste da Babbo Natale e cammina nei saloni del pronto soccorso e nei reparti dei bambini e ne consegna uno a ciascuno di loro. Questo uomo merita di essere conosciuto.”

La donna ha deciso di dare il suo contributo a questa nobile causa e ha organizzato una raccolta su GoFoundMe con lo scopo di destinare tutti i soldi raccolti all’acquisto di giocattoli per i bambini più sfortunati.