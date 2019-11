Giovane coppia va a mangiare in un fast food, lui le chiede di sposarlo e rimangono sconvolti da ciò che accade dopo

Una coppia di ragazzi aveva scelto per il pranzo di andare in un fast food e, precisamente in uno dei ristoranti della catena Kentucky Fried Chicken .

Ad un certo punto il ragazzo si è inginocchiato ai piedi della ragazza e le ha chiesto di sposarlo. I due giovani erano emozionatissimi e non si sono accorti a tutto ciò che stava accadendo intorno. In tanti, infatti li stavano riprendendo con il telefonino e subito stavano postando il video sui social. Purtroppo, però, la maggior parte di chi si stava preoccupando di riprendere la scena non lo stava facendo per condividere un momento romantico ma per deridere la coppia che, evidentemente non in condizioni economiche agiate si stava accontentando di una location decisamente modesta per promettersi amore eterno. Per fortuna, però, tanta sensibilità la hanno dimostrata al contrario i gestori della catena Kentucky Fried Chicken che li hanno contattati e si sono offerti di pagare tutte le spese del matrimonio. Poi è stata la volta del McDonald che ha proposto loro un bellissimo viaggio di nozze, completamente pagato a Città del Capo.

A contattarli anche una gioielleria che ha regalo le fedi nuziali e, infine, la Huawei che gli ha regalato due cellulari.

Uno schiaffo morale a tutti quelli che li hanno derisi e mortificati con commenti spiacevoli per la loro bellissima semplicità.