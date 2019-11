Ultimi sondaggi politico elettorali elezioni regionali 2020, si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna

L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia.

Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra.

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna.

I numeri dimostrano che il centrodestra sfiora in molte regioni il 50% dei consensi. Votano centrodestra la maggioranza degli ex grillini delusi dal Movimento e dalla scelta di un governo con il nemico storico, il Pd.

Il centrodestra è in vantaggio, seppur di poco, in regioni storicamente rosse come l’Emilia Romagna e la Toscana.

In particolare in Emilia Romagna il centrodestra si attesterebbe al 43,7% dei consensi contro il 39,8% del centrosinistra, mentre in Toscana il divario sarebbe ancora più sottile, il centrodestra al 42,8% contro il centrosinistra al 42,1%.

In tutte e due le regioni si profila una battaglia all’ultimo voto.

La lega a livello nazionale, secondo gli ultimi sondaggi, sfonda il muro del 34% e si attesterebbe al 34,7%. Anche Fratelli d’Italia riscuoterebbe una grande crescita attestandosi al 10,1% dei consensi.

L’unico partito in discesa nel centrodestra è Forza Italia al 5,6%.

Il Partito emocratico invece scenderebbe al 18,6% dei consensi . Mentre i sondaggi dicono che c’è il crollo el movimento 5 Stelle che si posiziona al 17,4% perdendo in poco più di un mese ben l’1,8% dei consensi.

Italia Viva si attesta al 5,3%.Liberi Uguali ottiene il 2,1%, Azione di Calenda l’1,1%.