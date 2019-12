Poco dopo il matrimonio scopre di essere stata tradita, mette l’abito da sposa in vendita e ciò che accade la lascia senza parole

Una ragazza inglese, Samantha Wragg di 28 anni, si era sposata ed era innamoratissima del suo fidanzato ma quando è diventato suo marito ha scoperto di essere stata tradita.

La ragazza ha sofferto tantissimo perché non si aspettava che il marito si comportasse in quel modo e, volendo cancellare ogni ricordo di quell’uomo che aveva tanto amato e che l’aveva fatta tanto soffrire, ha deciso di buttare, regalare e vendere ogni cosa le ricordasse il suo matrimonio. Tra le altre cose, anche il suo abito da sposa che, nonostante le piacesse tanto e l’avesse scelto con tanto amore, ora non riusciva più a guardarlo. La ragazza lo aveva acquistato per 2.000,00 euro ma , dopo averlo messo su ebay con la seguente descrizione: “Abito avorio, in stile Art Deco’. Ottima condizione, ma necessita di lavaggio a secco prima di indossarlo, per liberarsi della puzza di tradimento”, e poi ha aggiunto:” … Se vuoi un vestito pieno di cattivi ricordi e speranze e sogni infranti, questo è cio che fa per te” è partita subito la gara per aggiudicarselo.

Nonostante la descrizione non fosse proprio allettante e non invogliasse all’acquisto, è partita subito la gara e chi se lo è aggiudicato l’ha pagato 65.000,00 euro. Una cifra che la ragazza non si aspettava assolutamente e che l’ha aiutata a pagare le spese dell’avvocato per il divorzio.