Nasce la bambina e il padre filma un momento che raramente accade

Una bambina è venuta alla luce e i medici, come fanno di solito, l’hanno data alla mamma che l’ha appoggiata sul suo seno. Normalmente i bambini in quella posizione, al primo contatto con la mamma si rasserenano, se stanno piangendo si calmano ma quello che ha fatto questo bambina non accade quasi mai. I medici l’hanno messa sul petto della mamma e la neonata ha circondato con il suo braccino la testa della mamma. Il papà per fortuna è riuscito a immortalare quel momento meraviglioso. La bambina ha abbracciato la sua mamma e sembrava non volesse più lasciarla, poi ha avvicinato la bocca alla sua mamma come se la volesse baciare ma è più probabile che stesse cercando il seno per bere il latte. Ad ogni modo le immagini che ha catturato il papà sono semplicemente meravigliose .

La mamma, Brenda Coelho de Souza, che ha solo 24 anni ha vissuto un momento che non dimenticherà mai per tutta la sua vita.

La bambina, Agata Ribeiro Coelhos, ha lasciato i medici a bocca aperta e tutti quelli che hanno assisto alla scena sono rimasti stupiti.