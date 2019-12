Muore soffocato mentre mangia un pezzo di carne, cinque mesi muore nello stesso identico modo il fratello

Una brutta abitudine di famiglia che si è rivelata fatale per due fratelli nell’arco di 5 mesi. I due fratelli Gwyn e Selwyn Francis, rispettivamente di 62 e 68 anni sono morti soffocati mentre mangiavano un pezzo di carne.

I due fratelli, come è stato ammesso dal terzo fratello più piccolo che ha la stessa cattiva abitudine, mangiavano troppo velocemente, molte volte senza masticare.

I tre fratelli divoravano una bistecca senza mai masticarla come si dovrebbe fare.

Il primo fratello a morire è stato Gwyn che era in un ristorante quando un pezzo di bistecca gli è rimasto bloccato nelle vie respiratorie.

In suo soccorso sono intervenuti subito i familiari che non hanno potuto far altro che cercare di aiutare a fargli espellere il pezzo di carne. Il pover’uomo è morto il giorno dopo in ospedale.

Cinque mesi dopo la stessa sorte è toccata a Selwyn. L’uomo era a casa quando all’improvviso un pezzo di carne gli ha impedito di respirare.

La moglie ha tentato la manovra di Heimlich senza riuscire però nel suo intendo di far tornare a far respirare il marito che è morto dopo qualche ora di agonia.