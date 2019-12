Ultimi sondaggi politico elettorale, la Meloni ha più voti di Berlusconi e Renzi messi insieme, giù Salvini e il Pd

Per la seconda consecutiva settimana, secondo i sondaggi di Swg, la Lega cala come preferenze. In una sola settimana il partito di Matteo Salvini perde l’0,8% dei consensi, ottenendo il 32,8%.

La Lega resta il primo partito in Italia con un grande vantaggio sulla seconda forza politica. La Lega forse sta pagando la nascita del Movimento delle Sardine che sta suscitando interesse e sta intercettando persone deluse sia di destra ma soprattutto di sinistra .

Non solo la Lega di Sanvini è in calo ma anche il Pd di Zingaretti, in quest’ultima settimana ha perso consenso.

I democratici passano dal 18 al 17,5% dei consensi perdendo in una settimana l’0,5% delle intenzioni di voto.

Un brutto stop per i Dem che nelle ultime settimane avevano visto crescere anche se di poco il loro consenso.

L’unico partito di governo a guadagnare consensi è il Movimento 5 Stelle che ottiene uno 0,2% in più rispetto alla precedente settimana.

Il M5S è lontanissimo dai risultati ottenuti alle precedenti elezioni europee e da quel lontano 4 marzo del 2018 ha dimezzato il suo elettorato.

I grillini ora ottengono solo 15,7% delle preferenze.

Sempre più su Fratelli d’Italia che supera ancora il 10% e si avvicina al Movimento 5 Stelle. Il partito della Meloni ottiene il 10,7% dei consensi.

Cresce di pochissimo Forza Italia che si attesta al 5,7% dei consensi. Mentre Italia Viva, partito ideato da Matteo Renzi resta di poco superiore al 5%.

Azione partito di Carlo Calenda ottiene il 3,5% dei consensi. Mentre Cambiamo di Toti, governatore della Liguria si attesta all’1,2%.