Selvaggia Lucarelli per la prima volta sta con Salvini, “E’ un illecito pubblicare una foto di nascosto di una persona, fare il dito medio e pubblicarla sui social”

Forse per la prima nella sua vita Selvaggia Lucarelli sta con Salvini. La famosa blogger si è schierata contro la ragazza che ha pubblicato la foto del leader della Lega mentre stava dormendo mostrando il dito medio ma soprattutto contro Cathy La Torre, leader dei diritti LGBT e ideatrice della campagna #odiareticosta.

Una ragazza ha pubblicato un selfie fotografandosi con il dito medio alzato nei confronti di Matteo Salvini suo compagno involontario d’aereo.

Il leader della Lega stava riposando in aereo e non si è accorto di nulla. Cathy La Torre ha commentato il selfie affermando che: “Io gli avrei mandato un bacione ma si vede che il dito medio va di moda”.

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere e per la prima volta ha difeso il leader della Lega Matteo Salvini: “E’ un illecito civile e un civilista dovrebbe saperlo. Fotografare una persona di nascosto e farle il dito medio diffondendo la foto sui social è qualcosa che non andrebbe pubblicizzato come un gesto figo, se si è promotori della campagna #odiareticosta. Così per dire”.

Cathy La Torre incurante del commento della Lucarelli ha continuato a commentare in favore della ragazza autrice del gestaccio: “Condanno assolutamente un gesto del genere. Non è possibile fare ciò, specie in un luogo pubblico. Dormire in quel modo scomposto, dico!”.

Subito dopo l’ulteriore commento della leader dei diritti LGBT si sono scatenati i suoi fan che hanno difeso la privacy di Salvini.

Un fan di Cathy La Torre si è pronunciato così sull’argomento: “Poteva farlo se era sveglio e in grado di controbattere. E’ da vigliacchi, invece, approfittare del momento in cui una persona è inconsapevole. Essere in disaccordo politico sì, ma solo in faccia, mai alle spalle”.