Dopo il primo appuntamento a cena lei non risponde più al telefono e lui le manda il conto che ha pagato

Una vicenda davvero spiacevole quella accaduta ad una ragazza di 22 anni di Indianapolis, Amanda Burnett, che ha accettato di uscire a cena con un ragazzo.

Dopo quel primo appuntamento lei ha capito che quel ragazzo non le interessava e, da quel momento, non ha più risposto alle sue telefonate.

Il ragazzo si è molto indispettito del comportamento della ragazza che a lui piaceva molto e ha deciso di vendicarsi in un modo decisamente poco elegante: le ha mandato il conto di quanto lui aveva speso per quel loro primo e unico appuntamento invitandola a pagare immediatamente altrimenti sarebbe passato tutto al recupero crediti dicendo così: “E per evitare eventuali altri addebiti paga il conto, altrimenti sarà girato ad un’agenzia di recupero crediti”.

.

La ragazza ha postato sui social questa storia che è diventata immediatamente virale: : “Un tizio mi ha appena inviato un conto per la nostra cena di qualche settimana fa perché io ho smesso di chattare con lui… non riesco a sopportare questa stron**ta…”

Il conto era il seguente: un Moscow Mule da 10 dollari, birra per 10 dollari e tacos al maiale per 14,50 dollari, a questo totale sono state poi aggiunte le tasse, e le spese per spedire il conto, per un totale di 39,52 dollari.