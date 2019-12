Vivono lontano dai parenti, sono in attesa del loro primo bambino ma non dicono nulla fino a quando nasce, cosa accade

Una coppia era in attesa del loro primo bambino e, vivendo lontano dai parenti, ha deciso che avrebbe tenuto nascosta a tutti la gravidanza e che avrebbe rivelato la nascita solo a parto avvenuto per fare a tutti una strepitosa sorpresa.

Per i due ragazzi non è stato facile non svelare nulla perché erano emozionatissimi e felici al pensiero che presto sarebbero diventati genitori ma , per loro, sarebbe stato molto più emozionante vedere le facce dei parenti quando avrebbero mostrato il loro bambino.

Durante i nove mesi hanno saputo che aspettavano una bambina a cui avevano deciso di dare il nome di

Ivy.

Dopo che la loro bambina è nata la coppia è andata in giro per le case de familiari a mostrare la loro bambina e il papà, Ben ha filmato tutte le loro reazioni dicendo così: “Questa è Ivy e la nostra famiglia e i nostri amici non sanno che esiste perché non li vediamo da 10 mesi. Sorprendiamoli! ”

Dal video si capisce che, nonostante la difficoltà d tenere segreta la nascita della loro piccolina, ne è valsa la pena perché la sorpresa è stata proprio tanta.