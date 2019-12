Calciomercato Inter, obbiettivo un grande campione cercato da mezza Europa

Beppe Marotta vuole chiudere al più presto il mercato di riparazione dell’Inter. La squadra nerazzurra giocherà a Genoa oggi con molti titolari in meno per infortuni e squalifiche e per Antonio Conte sta diventando un’impresa proporre una formazione competitiva.

Dello stato attuale della rosa dell’Inter c’è bisogno di uomini di una certa qualità e esperienza sia a centrocampo che in attacco.

Steven Zhang e Beppe Marotta hanno già stabilito un budget per riuscire a accontentare Conte. Secondo le ultime indiscrezioni il colpo grosso dell’Inter già al mercato di gennaio potrebbe essere uno delle stelle del Tottenham

Il giocatore in questione è il danese Eriksen, uno dei più forti trequartisti in Europa che si libererà dalla squadra inglese il prossimo giugno a parametro zero.

Sembra che sulle tracce del trequartista ci siano i più forti club d’Europa tra i quali la Juventus ma Beppe Marotta pare abbia anticipato tutti e il giocatore sembra sia già d’accordo con l’Inter.

Beppe Marotta però lo vorrebbe subito già da gennaio e sta per volare in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa il più presto possibile.