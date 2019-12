Natale con i ladri in casa per Taylor Mega, svaligiata la casa della nota influencer: “Sono terrorizzata”

Un Natale che difficilmente di dimenticherà la nota influencer Taylor Mega. La sua casa di Milano la notte di Natale è stata svaligiata da una banda di ladri.

A renderlo noto è stata la stessa influencer con un video su Instagram. La 26 enne era a Udine a casa dei genitori a festeggiare il Natale quando intorno alle 20.30 è iniziato a suonare l’allarme di casa in via Ciovaso al centro di Brera.

Sembra che i ladri siano riusciti a portare via alcuni gioielli della nota influencer e che invece abbiano lasciato due valigie piene di roba sul pianerottolo della casa di Taylor Mega.

I ladri sono scappati subito dopo aver sentito l’allarme che era collegato direttamente con i carabinieri. Il valore degli oggetti rubati è ancora da quantificare.

Sul furto sta indagando la Polizia di Milano.

La stessa influencer oltre ha pubblicare il video della casa svaligiata ha anche scritto il seguente post: “Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme. Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in casa, poi sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello”.