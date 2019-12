Stanno per pronunciare il si ed entra la ex vestita da sposa

Una vicenda incredibile quella accaduta in Cina dove una coppia era in chiesa e stava per unirsi in matrimonio al cospetto del prete e degli invitati.

I due sposi erano emozionati e felici e inconsapevoli di quello che di lì a poco sarebbe accaduto.

Quando erano sul punto di dire di si alla promessa di matrimonio, è entrata in chiesa la ex fidanzata dello sposo che si è diretta verso lo sposo e lo ha implorato di non sposarsi, piangendo, stringendogli la mano e tirandolo a se.

Lo sposo, allibito provava in tuti i modi a divincolarsi da quella stretta ma la ex lo teneva fermo e continuava a supplicarlo fino a che non si è seduta a terra piangendo e provando a tirarlo verso di se.

Nel frattempo la sposa non credeva ai suoi occhi e per un po’ è stata a guardare la scena con gli occhi sgranati e incredula ma poi , ha lasciato la mano del suo futuro sposo ed è fuggita via.

A questo punto si interrompe il video che è stato girato da uno dei presenti invitati alla cerimonia che poi lo ha messo anche in rete.

Non si sa, dunque, se lo sposo è rimasto con la ex o ha rincorso la sua sposa.