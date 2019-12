Una maestra per spiegare il corpo umano ai suoi alunni si inventa un modo che li lascia a bocca aperta

Una maestra spagnola, Verónica Duque ama tantissimo il suo lavoro e si impegna tanto affinchè ogni lezione sia amata dai suoi bambini.

Il giorno che doveva spiegare il corpo umano, argomento interessante ma anche molto complesso, si è presentata a scuola indossando una tuta in 3d che ha lasciato i bambini a bocca aperta. L’insegnante è entrata in classe indossando una tuta e sopra una vestaglia. Quando si è tolta la vestaglia i bambini non credevano ai loro occhi. Sono rimasti tutto il tempo della spiegazione affascinati e non si sono persi neppure un attimo di ciò che diceva loro l’insegnante.

Il video è girato in rete e ha avuto 6000 retweet e più di 30 000 like.

La maestra, che insegna scienze ad Alicante, nella classe terza B della scuola María Teresa Íñigo de Toro, a Valladolid ha dichiarato così: “Cerchiamo sempre a come rendere le lezioni più motivanti, per cui ho pensato che un costume così non sarebbe stato male. I bambini hanno difficoltà a immaginare le cose in tre dimensioni, non importa quanto le vedano nei video o nei libri. Ho tenuto il costume nell’armadio fino a quando non ho dovuto spiegare questo argomento lunedì”

E poi ha aggiunto: “Quando ho tolto la vestaglia i bambini hanno urlato, scioccati. Ho detto loro che avevo rimosso le costole e la cassa toracica, per fagli vedere e capire come siamo fatti dentro”.