Un bimbo vede muoversi qualcosa nell’occhio della madre, quello che poi scoprono è terribile

Un bimbo ha visto nell’occhio della madre che si muoveva qualcosa. In un primo momento la donna ha pensato che fosse una lieve infezione poi però ha capito che stava rischiando grosso.

La donna pensava che fosse un arrossamento dell’occhio ma per precauzione aveva prenotato una visita medica.

Il fatto è avvenuto in Cina. Il medico durante la visita ha visto che nell’occhio della donna c’era qualcosa di terrificante. Circa 20 pidocchi che si aggiravano nell’occhio della povera donna.

Per eliminare i pidocchi non è stato per nulla semplice. Il dottore che ha visitato la donna ha detto che in un primo momento non riusciva a capire cosa fossero quei puntini neri nell’occhio della signora.

Poi ha iniziato a esaminare l’occhio della donna con un microscopio e solo allora ha capito che si trattava di pidocchi.

I pidocchi dal medico sono stati rimossi uno a uno e ora la donna non ha più problemi di rossore e di prurito.

Non si sa come i pidocchi siano potuti entrare nell’occhio della donna. Di certo è stato molto difficoltoso per il medico eliminarli.