Metodo Di Bella, il figlio dott. Giuseppe sul tumore alla mammella “Con l’oncologia ufficiale il 26,3% di sopravvivenza con il nostro metodo il 69,4%”

E’ passato un mese dal Convegno che si è tenuto lo scorso 7 dicembre a Bologna sul metodo Di Bella. Dei progressi riscontrati e sull’efficacia del metodo Di Bella ha parlato in una lunga intervista a Radio Radio il Dott. Giuseppe Di Bella figlio dell’inventore dell’alternativo metodo per combattere i tumori.

Il Dott. Giuseppe Di Bella ha voluto ribadire quanto sia efficacia il metodo Di Bella rispetto alle cure tradizionali.

Giuseppe Di Bella ha così spiegato quanto è stato riscontrato: “Nel quarto stadio del tumore alla mammella, in base ai dati del National Cancer Institute, a 5 anni l’oncologia ufficiale ha una sopravvivenza del 26,3%. Attraverso il Metodo Di Bella lo stesso tipo di tumore a distanza di 5 anni si ha una sopravvivenza del 69,4%.

Uno scarto di questa portata dovrebbe far riflettere la comunità scientifica. Dovrebbe essere preso in considerazione. Non è stato preso in considerazione anzi sono aumentati i casi di diffamazione.

Speriamo che arrivati a questo punto di evidenze scientifiche, all’interno delle forze politiche qualcuno ne prenda veramente atto e difenda valori, aspetti e diritti fondamentali dei cittadini“.