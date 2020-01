Cameriera di un ristorante chiede un giorno di ferie, il suo capo le dice di no e la minaccia di licenziarla, poi succede l’incredibile

Questa storia ci insegna che talvolta inseguire i propri sogni e le proprie passioni, può rivelarsi una fortuna, nonostante le difficoltà apparenti.

Quello che è accaduto ad Emily Culhane ne è la prova: la ragazza che lavora in una tavola calda di Limerick, in Gran Bretagna, chiede al suo capo un giorno di ferie per poter assistere al concerto del suo gruppo preferito di cui è una fan accanita.

L’uomo però, oltre a negarle il giorno di ferie, la minaccia di licenziarla, se nonostante il suo rifiuto, avesse deciso comunque di non presentarsi al lavoro.

Ma l’occasione per Emily di poter vivere una serata memorabile in compagnia dei suoi beniamini all’Electric Picnic, è più forte di tutto e così incurante del rifiuto, si reca la concerto con la prevedibile conclusione di essere licenziata subito dopo.

La ragazza però non accetta il comportamento scorretto del suo titolare e diffonde la notizia sui social.

Immediata la solidarietà da parte di tutti che condannano il comportamento del suo ormai ex capo, parteggiando per Emily colpevole solo di non aver voluto rinunciare ad un’occasione irripetibile, ma come se non bastasse le piovono decine di offerte di lavoro tra le quali deve solo scegliere!