Mattia Santori leader del movimento delle Sardine, “Dopo elezioni in Emilia-Romagna e Calabria si avvierà la fase 3 , congresso nazionale in vista delle altre elezioni regionali”

Nati il 14 novembre grazie ai social e dopo aver riempito piazze a Bologna e a Roma ed essere apparsi su tutte le tv nazionali e locali, il movimento delle sardine vuole darsi una dimensione nazionale con un unico programma e chissà presentarsi alle prossime elezioni regionali con una propria lista.

Salutate da Zingaretti come un movimento positivamente rivoluzionario e nate come movimento anti sovranismo e anti Salvini ora le Sardine ritengono che sia il tempo di riorganizzarsi.

A dirlo in un’intervista a Radio Popolare è stato Mattia Santori il leader del Movimento delle Sardine che ha rivelato che il congresso nazionale si svolgerà a marzo e la data precisa sarà divulgata subito dopo aver saputo i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria.

Mattia Santori ha detto che: “ Il nostro è un esperimento che continua ad evolversi settimana dopo settimana e sarà interessante, dopo le elezioni in Calabria ed Emilia Romagna, confrontarsi su cosa è andato e cosa non è andato e come riuscire a fare politica senza entrare nei dibattiti elettorale. Questo è un punto fondamentale, anche perché da marzo in poi inizieranno le altre campagne elettorali e dovremo assolutamente darci una linea per evitare che in Valle D’Aosta ci sia un atteggiamento diverso o contrastante rispetto a quello della Puglia”.