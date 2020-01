Si laurea e quel giorno vuole a tutti i costi con sè la mamma defunta

Un ragazzo, Paolo John dopo anni di studi e sacrifici ha raggiunto, finalmente il traguardo della laurea. Il ragazzo era felicissimo ma la sua felicità non poteva essere totale perché poco tempo prima era venuta a mancare la sua mamma.

Il ragazzo aveva affrontato tutto il percorso di studi grazie ai sacrifici che aveva fatto la sua mamma che poi si era ammalata ed era deceduta. E allora il ragazzo, il giorno della sua laurea ha scritto il seguente post:

“Mamma, il tuo figlio maggiore si è laureato, spero che tu sia felice alla presenza di Dio. Ho finito la scuola perché è quello che volevi. Ti amo così tanto ”.

Paolo che è delle Filippine non poteva dimenticare la sua mamma in quel giorno per lui così speciale e allora ha pensato di portarla con se dopo aver fatto una sua immagine cartonata a grandezza naturale.

Il ragazzo ha raccontato così: “La laurea in Economia aziendale era il nostro sogno” e poi ha aggiunto: “Era una madre single, ricorda Paulo, Mi ha mandato in una scuola privata. E siamo sempre stati molto vicini ed uniti in questo progetto.

Mia madre non ha chiesto aiuto nemmeno al mio patrigno in seguito, per mandarmi al college. Ha pagato tutto sola, accettando solo qualche volta l’aiuto di mia zia”.

“Nel momento in cui ho coronato questo sogno volevo anche la mamma accanto a me” !