Francesca Verdini pubblica una foto sui social, il commento di Matteo Salvini è immediato

Matteo Salvini e Francesca Verdini stanno insieme da più di un anno e la coppia sembra essere unita più che mai.

Il leader della Lega e la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini hanno passato il Capodanno insieme a Bormio sulla neve poi si son dovuti lasciare perché per Matteo Salvini è iniziato un lungo tour di force in Emilia-Romagna.

Il leader della Lega con tutto il suo staff ha deciso di girare in questo mese di gennaio in lungo e in largo l’Emilia-Romagna toccando 100 piazze.

L’intendo di Matteo Salvini e di vincere le elezioni regionali che si svolgeranno in Emilia-Romagna il prossimo 26 gennaio per dare una spallata decisiva al governo Conte Bis.

Per Matteo Salvini è diventato molto difficile vedersi con la sua compagna Francesca Verdini. Salvini dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi è stato per qualche mese single poi ha conosciuto Francesca e da quel momento i due non hanno mai smesso di frequentarsi e di mostrarsi in pubblico.

Due giorni fa Francesca Verdini, sulla pagina Instagram ha pubblicato una sua foto. Subito dopo la pubblicazione della foto è arrivato il commento di Matteo Salvini molto significativo e striminzito “Bella.punto”.