Abbandona il cane legato in chiesa ma accanto al quel povero animale lascia un biglietto che commuove tutti

Una storia straziante che vede come protagonisti un uomo e un cane. Tutto è successo nella chiesa del Sacro Cuore di Blackpool nel Regno Unito.

Alcuni fedeli in chiesa hanno trovato un cane legato. Accanto al cane c’era un biglietto che ha commosso tutti coloro che lo hanno letto.

Il proprietario del cane non avrebbe mai voluto compiere quel gesto. Non avrebbe mai voluto lasciare il suo cane ma, purtroppo, per le sue condizioni economiche ha dovuto farlo.

Nel messaggio l’uomo spiega che quel cane significava tutto per lui: “Non ho una casa o soldi per lui. La vita ha preso una brutta piega per me e non potevo immaginare il mio cane fuori al freddo e affamato”.

L’uomo ha cercato di raccomandare chi si occuperà del cane di farlo controllare da un veterinario per un problema alle zampe anteriori.

Poi ha voluto ricordare a chi si occuperà del cane che il suo amato amico a quattro zampe compirà il prossimo 22 marzo 2020 sette anni.

L’uomo conclude il suo messaggio con la seguente struggente frase: “Ho il cuore spezzato e mi mancherà molto più di quanto le parole possano dire. Spero che possa trovare una nuova casa. Ti amo e mi dispiace così tanto”. I fedeli hanno contattato un’associazione animalista che subito si è messa in moto. Il cane è stato portato in una clinica veterinaria per le dovute cure. Poi è stato portato in un canile privato dove gli è stato dato il nome di Cracker. Si spera quanto prima che il cane trovi un nuovo padrone che abbia lo stesso amore di quello precedente.