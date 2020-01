Per Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni gli sbarchi sono aumentati perché c’è il caos, Lilli Gruber però non ci crede

Il ministro degli interni Luciana Lamorgese è stata una degli ospiti di Otto e Mezzo. La conduttrice del programma, Lilli Gruber ha chiesto alla titolare del dicastero degli Interni come mai da quando è lei al governo gli sbarchi sono aumentati come a ragione sostiene Matteo Salvini?

La risposta del Ministro è stata molto diplomatica: “I porti non sono mai stati chiusi gli sbarchi effettivamente sono aumentati perché per la maggior parte i migranti provengono da una Tunisia senza governo. Ora c’è il caos, prima no. Bisogna contestualizzare il tutto, poi non essendoci un governo non sappiamo con chi trattare”.

La risposta del Ministro non ha convinto nemmeno Lilli Gruber da sempre ritenuta giornalista vicina al Pd che ha risposto al Ministro dicendo che “Lei chiede troppo”.