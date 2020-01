Una giovane donna in un anno ha due parti gemellari, cosa accade

Una donna, Alexzandria Wolliston che vive in Florida, in un anno ha avuto due parti gemellari.

I quattro bambini stanno benissimo come la mamma ma questo duplice parto gemellare a così breve distanza è davvero insolito.

La ragazza, dopo lo stupore iniziale, è stata felicissima anche se come ragazza madre ha tante difficoltà da affrontare soprattutto di ordine economico e per questo ha aperto una pagina di raccolta fondi per essere aiutata almeno nelle spese più urgenti e indispensabili.

La donna, anche se meravigliata alla notizia del secondo parto, gemellare come il primo, ha ricordato che anche la sua nonna aveva seguito lo stesso percorso anche se a lei non era a dato bene perché non era riuscita a portare a termine nessuna delle due gravidanza gemellari.

Per questo lei è convinta che i suoi bambini siano i bambini che la nonna non è riuscita ad avere.

La ragazza, infatti, racconta così: “Dico sempre che mi sento come se le mie nonne mi avessero dato i loro figli perché i loro gemelli sono morti. Mi sento come se li avessero mandati giù per me”.

A proposito della raccolta fondi ha spiegato: “Io voglio solo sostenere i miei figli al massimo. Le persone hanno così tante opinioni sulla mia famiglia, allora ho detto loro di darmi una mano se sono tanto interessati!”.