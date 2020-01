Non paga il pedaggio dell’autostrada, viene processato e condannato all’ergastolo

Un uomo è stato condannato in Cina all’ergastolo per non aver pagato per anni il pedaggio autostradale. A tantissimi può sembrare una pena eccessiva rispetto a un colpevole di omicidio o di rapimento viene condannato a pene anche di solo 15 anni.

L’uomo non solo è stato condannato all’ergastolo ma anche al pagamento di una multa di 300 mila dollari. L’uomo, un contadino di una piccola città cinese che si chiama Shi Jianfeng, ha omesso di pagare l’autostrada per anni accumulando quasi mezzo milione di dollari di pedaggi non pagati.

Una cifra enorme visto anche quanto si pagano i pedaggi in Cina. Inoltre l’uomo, per non pagare i pedaggi, aveva acquistato dal mercato nero due targhe di auto militari che le consentivano di non pagare il pedaggio.

Forse proprio l’utilizzo delle targhe militari è stato un aggravante per l’uomo che inoltre non ha voluto usufruire di un avvocato difensore.

Anche non avere nessuno che lo difendesse forse non lo ha aiutato durante il processo.