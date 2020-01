Va in una libreria vede una ragazza si innamora e lascia il lavoro per rintracciarla

Un ragazzo cinese ha fatto un gesto che lascia davvero senza parole.

Vediamo dall’inizio cosa è accaduto.

Questo ragazzo, Sun un giorno è andato in una libreria in compagnia di una ragazza con cui era uscito.

Poco dopo che era lì è entrata una ragazza e i loro sguardi si sono incrociati.

Sun in quel preciso momento ha avuto un colpo di fulmine ma, poichè era in compagnia di una ragazza e non voleva offenderla in alcun modo, ha lasciato che la ragazza che lo aveva così tanto colpito andasse via senza poter fare nulla.

Quando poi ha riaccompagnato a casa la ragazza con cui era uscito ha capito che voleva conoscere a tutti i costi l’altra ragazza e ha pensato che l’unico modo per rintracciarla era andare ogni giorno in libreria e aspettare che tornasse.

Per fare questo e cioè per rimanere in libreria ogni giorno, dalle 11 alle 19 ha dovuto licenziarsi ma lui ha commentato così questo gesto: “Guadagni soldi per sostenere la tua famiglia, ma se non hai una famiglia, allora qual è il punto di guadagnare soldi?”.