Passa la notte in coda per acquistare l’ultimissimo smartphone, appena lo ha tra le mani gli cade per terra

Una notte intera passata per acquistare l’iphone 6 appena uscito.

Una soddisfazione che solo gli appassionati di telefonini possono capire. Chi passerebbe una notte intera fuori da un negozio per essere il primo o uno dei primi ad acquistare il telefonino appena uscito?

Forse solo da ragazzi si possono fare certe imprese o se si è proprio appassionati di telefonini.

Il ragazzo che senza pensarci due volte si è messo in coda e ha atteso tutta la notte fino a quando il negozio non ha aperto non credeva ai suoi occhi quando, dopo averlo pagato ha potuto avere il suo nuovo smartphone ma, appena in mano il telefonino gli è scivolato ed è finito a a terra.

Il momento è stato ripreso da un video e postato in rete e in tantissimi hanno riso della cosa.

Ma il ragazzo lo ha subito ripreso e ha detto così: “E’ tutto ok” .

La vicenda è accaduta in Australia davanti all’Apple Store di Perth.

Il ragazzo, Jack Cooksey non ha fatto una piega per quello che gli è accaduto.