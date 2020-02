Francesca Alotta vincitrice di Sanremo “Per me anni difficili, ho perso un figlio e ora sto combattendo contro un male terribile”

Francesca Alotta diventò famosa per aver vinto con Aleandro Baldi l’edizione del festival di Sanremo nel ’92 con la canzone “Non amarmi”.

La cantante palermitana è stata ospite alla trasmissione “Vieni da me” di Caterina Balivo. Francesca Alotta ha raccontato che dopo il grande successo per la vittoria a Sanremo il suo sogno era quello di creare una famiglia.

La cantante ha raccontato la sua storia difficile: “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino”.

Per lei perdere il figlio è stato un dolore immenso: “Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. E’ stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno”.

Francesca Alotta ha raccontato di aver avuto altre storie d’amore molto tormentate, un compagno le svuotò il conto corrente mentre lei era impegnata nel reality “Music Farm”.

La cantante ha raccontato che ora sta affrontando la guerra più difficile della sua vita, quella contro un male terribile, il cancro: “Questa è l’ennesima battaglia. Però per assurdo quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”.