Coronavirus, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annulla conferenza stampa e si mette in autoisolamento, una sua stretta collaboratrice ha contratto il virus

Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana ha deciso di vivere per 14 giorni in autoisolamento. Lo ha comunicato in un video pubblicato su Facebook.

Il governatore della Lombardia ha detto che: “Anch’io mi atterrò a quelle che sono le prescrizioni date dall’Istituto Superiore di Sanità, quindi per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che preservi le persone che mi circondano, che vivono con me e che lavorano con me”.

Il Presidente della regione Lombardia ha detto il motivo della sua clamorosa decisione: “Volevo dirvi che sembra che abbiano accertato che purtroppo una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus. Si tratta di una persona che stimo e che mia aiuta tantissimo.”

Il governatore ha voluto anche rendere noto che: “Di conseguenza io e tutta la mia squadra, i miei collaboratori, gli assessori che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando della emergenza di questa infezioni siamo stati sottoposti al test. Per ora non ho contratto l’infezione come nessuna delle persone che si sono sottoposte al test: possiamo continuare a lavorare e a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per interrompere la diffusione del virus. Da oggi qualcosa cambierà perchè pure io mi atterrò a quelle che sono le disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità per cui per due settimane vivrò in una sorta di auto quarantena. Oggi ho già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni.”