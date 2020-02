Coronavirus in Puglia, primo caso positivo è un uomo di 33 anni, è stato il governatore Emiliano a dare l’annuncio

L’annuncio che tutti temevano in Puglia è arrivato. Un uomo di 33 anni della provincia di Taranto è risultato positivo al test del Coronavirus.

È arrivato domenica 23 febbraio a Taranto dopo essere fuggito dalla zona rossa di Codogno. L’uomo è ora ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto. Dovrebbe essere trasferito a breve al Policlinico di Bari.

A dare l’annuncio del primo caso positivo di Coronavirus in Puglia è stato il governatore della Puglia Michele Emiliano con un post su Facebook: “Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza”.

Il governatore ha anche riferito che: “Il paziente è isolato sin a ieri in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione”.

Emiliano ha anche detto che: “Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarantena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti”.