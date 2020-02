Giovane donna va al matrimonio di amici con il suo bambino e quello che accade sarà terribile

Una donna, Amanda, era stata invitata al matrimonio di amici e non sapendo a chi lasciare il suo bambino di pochi anni lo aveva portato con sé.

Il bambino, Troy che di anni ne aveva solo cinque era stato buono per tutto il tempo in cui era durata la festa ma, proprio quando la mamma era occupata a salutare gli sposi e stava per andare via, si è distratta un attimo e non ha guardato il suo bambino che da solo si aggirava per la sala.

Ad un certo punto l’attenzione del bambino è stata catturata da una statua in vetro, si è avvicinato e l’ha toccata.

Questa, al tocco del bambino, che forse non sarà stato delicatissimo, è caduta a terra andando in frantumi.

I proprietari della sala hanno chiesto alla mamma di risarcire il danno pari a €130.000,00 dollari.

Questa vicenda è accaduta in Texas.

La mamma, disperata, non avendo assolutamente la possibilità di dare una cifra così alta, ha provato a dire che la statua sarebbe dovuta essere molto più custodita visto il valore che aveva.

Ora la questione è in mano agli avvocati.