Arriva il giorno delle nozze ma sull’altare al testimone accade qualcosa di incredibile, tutti i presenti scoppiano a ridere

Una coppia era arrivata il giorno del matrimonio con tante aspettative come ogni giovane coppia.

L’organizzazione era stata impeccabile e nulla era stato lasciato al caso.

I due ragazzi avevano personalmente scelto ogni particolare, ogni dettaglio ed erano assolutamente soddisfatti di come era stato tutto pensato.

L’organizzazione era filata liscia, nessun intoppo, nessun imprevisto e così era finalmente arrivato il fatidico giorno.

Lo sposo all’altare accompagnato dai testimoni e la sposa che si è fatta un po’ desiderare salvo poi arrivare a braccio del padre visibilmente commosso.

La cerimonia stava per iniziare quando, all’improvviso, nella solennità del momento tutti i presti in chiesa sono scoppiati in una fragorosa risata: al testimone erano caduti i pantaloni a terra ed era rimasto in mutande.

Da lì tutti se ne sono accorti, gli sposi e anche lo stesso testimone che si è precipitato a prendere i pantaloni da terra e a tirarli su ma ormai tutti avevano visto.

Il testimone, anche lui colto da una risata irrefrenabile, ha trascorso tutto il tempo che è durata la cerimonia con i pantaloni stretti in una mano perché non cadessero più.