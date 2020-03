Un poliziotto ferma un’auto con a bordo una giovane madre con tre figli piccolissimi, dopo aver visto all’interno della macchina ordina alla donna di uscire immediatamente

Un poliziotto, in servizio notturno nella città di Milwaukee negli Stati Uniti d’America, ha compiuto un gesto ritenuto dai suoi concittadini eroico.

Il poliziotto, che si chiama Kevin Zimmerman, aveva fermato un’auto con a bordo una giovane madre e i tre suoi figli piccolissimi.

Kevin, subito dopo aver visto all’interno dell’auto aveva preso una decisione ritenuta da tutti giusta tanto da farlo diventare, per i suoi concittadini, un eroe.

L’uomo vide che all’intenro della macchina c’erano tre bambini piccoli ma nessuno di loro era seduto sugli appositi seggiolini per bambini.

La donna, che si chiamava Andrella Jackson, scoppiò a piangere e disse che non aveva abbastanza soldi per compare i seggiolini per i piccoli. I soldi che guadagnava servivano per far andare a scuola i suoi figli e per vestirli.

Il poliziotto avrebbe potuto multare la donna ma alla fine decise in maniera diversa. Si recò in un grande magazzino poco distante dal posto di blocco e comprò i tre seggiolini per i piccoli.

Il Poliziotto giustificò così il suo gesto dicendo che era anche lui un padre di bambini e non avrebbe mai permesso che a quei piccoli potesse succedere qualcosa di brutto.