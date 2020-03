Emergenza Coronavirus, rivolta al carcere di Bari, scoppia la protesta dei detenuti, polizia schierata

Come sta avvenendo in altre carceri d’Italia anche in Bari sta avvenendo in questi minuti una rivolta da parte dei detenuti.

La rivolta dei detenuti è avvenuta per protesta contro il nuovo decreto per l’emergenza di Coronavirus. La protesta si è estesa anche tra i famigliari dei detenuti che hanno chiesto la libertà o l’indulto per i propri parenti.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine.

I detenuti con il nuovo decreto dovranno essere isolati se detenuti sintomatici e saranno vietate le visite di parenti.