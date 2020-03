Il Coronavirus a Hollywood, Tom Hanks e la moglie positivi al virus, l’attore pensava fosse un banale raffreddore

Una bufera si abbatte su Hollywood: Tom Hanks e sua moglie trovati positivi al Coronavirus. Nonostante l’America sembri sottovalutare e minimizzare il problema, questa pandemia non pare avere confini e colpisce indiscriminatamente ogni angolo del pianeta.

L’ultima scioccante notizia di positività al virus arriva dal mondo dorato del cinema: è stato lo stesso famoso attore, Tom Hanks a rivelarlo sui social confidando che sia lui che sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Test per il Coronavirus.

L’attore in questo momento si trova in Australia per lavoro insieme alla moglie, ma quelli che credevano essere i sintomi di un banale raffreddore, si sono poi purtroppo rivelati i segnali della malattia; avevano entrambi un po’ di febbre, stanchezza, raffreddore e dolori diffusi per cui si sono sottoposti al test che è stato positivo.

Ora entrambi sono sotto controllo medico ed ovviamente isolati, anche se l’attore premio Oscar ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi follower riguardo il suo stato di salute, e naturalmente a rispettare le indicazioni del proprio paese.

I coniugi Hanks si trovavano in Australia per le riprese del film su Elvis Presley di Baz Luhrmann, nel quale Tom Hanks ricopre il ruolo del manager del cantante, il colonnello Tom Parker il cui vero nome era Andreas Cornelis van Kuijk.

Attualmente in Australia si contano 1200 casi di Coronavirus, ma ovviamente i dati sono in continuo aggiornamento.

Seguendo i dovuti protocolli del caso, le riprese sono state sospese al momento per un paio di settimane, nonostante la produzione avesse programmato l’uscita del film nel 2021, ma è in gioco l’incolumità di tutta la troupe e di tutti gli addetti ai lavori impegnati nella realizzazione della pellicola. La stessa Warner Bros ha emanato un comunicato ufficiale per ribadire la priorità dell’azienda di salvaguardare in primo luogo la salute e la sicurezza di quanti lavorano all’interno del gruppo.

L’annuncio di Tom Hanks ha suscitato grande sgomento da parte dei fan e tanti sono stati i messaggi di vicinanza e di solidarietà ai due, anche perché entrambi convivono con alcuni problemi di salute: Hanks da alcuni anni combatte contro il diabete di tipo 2, mentre sua moglie ha ricevuto nel 2015 la diagnosi di carcinoma al seno contro cui ha lottato uscendone guarita.

Il figlio Chet Hanks (il rapper Chet Haze) ha diffuso un video messaggio su Instagram per tranquillizzare quanti avevano espresso preoccupazione sui social, confermando che i suoi genitori stanno bene ed apprezzano i messaggi d’affetto ricevuti.