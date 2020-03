Emergenza Coronavirus, nuovo esodo da Milano nella notte, treno Milano – Lecce stracolmo di gente, il personale Trenitalia “non rispettate norme di sicurezza”

In barba alle tante raccomandazioni fatte da tutti i livelli istituzionali una nuova ondata di gente si è riversata nella serata di ieri a Piazza Garibaldi, stazione centrale di Milano.

Le persone si sono accalcate per prendere due treni in particolare il Milano-Palermo e il Milano-Lecce.

A rendere nota questa nuova invasione è stata la Repubblica. Il personale viaggiante di Trenitalia ha reso noto che nei convogli non c’erano le sufficienti condizioni di sicurezza.

Non si sa al momento se tutti i viaggiatori, come previsto per norma, sono stati posti in quarantena o meno.